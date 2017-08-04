Григорян: детская ошибка стоила «Анжи» гола в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в четвёртом туре РФПЛ.
«В первом тайме допустили одну серьёзную ошибку — на добивании Фибель зевнул Дядюна. Такая простая, детская ошибка стоила гола. Абсолютно равный первый тайм.
Понимаю, что «Ростов» осмысленно отдал инициативу во втором тайме, но и мы провели замены, которые заметно усилили игру. Качество взаимодействия привело к тому, что мы создали напряжение у ворот соперника. К сожалению, эти моменты не реализовали", — сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».
Посмотреть гол можно в официальном «Твиттере» РФПЛ.
Гол Дядюна принёс «Ростову» победу над «Анжи»