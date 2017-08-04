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Григорян: детская ошибка стоила «Анжи» гола в матче с «Ростовом»

4 августа 2017, пятница. 22:00 Футбол

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в четвёртом туре РФПЛ.

«В первом тайме допустили одну серьёзную ошибку — на добивании Фибель зевнул Дядюна. Такая простая, детская ошибка стоила гола. Абсолютно равный первый тайм.

Понимаю, что «Ростов» осмысленно отдал инициативу во втором тайме, но и мы провели замены, которые заметно усилили игру. Качество взаимодействия привело к тому, что мы создали напряжение у ворот соперника. К сожалению, эти моменты не реализовали", — сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».

Посмотреть гол можно в официальном «Твиттере» РФПЛ.

Гол Дядюна принёс «Ростову» победу над «Анжи»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжи ФК Ростов Александр Григорян
Новости. Футбол
4 августа 2017, пятница
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