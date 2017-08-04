Эриксен: почти все клубы Европы будут равняться на «Ювентус»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен выразил восхищение успехами «Ювентуса» в последние годы. Туринский клуб шесть раз подряд выиграл чемпионат Италии и дважды за последние три года выходил в финал Лиги чемпионов.
«Почти все клубы Европы будут равняться на „Ювентус“. У них разные игроки и меняются тренеры, но всё остаётся на стабильном уровне. „Тоттенхэм“ должен учиться на этом примере. „Ювентус“ всегда был топ-клубом. За последние 10 лет у них были плохие сезоны, но они всегда возвращались и становились сильнее», — цитирует Эриксена Evening Standard.
«Реал» и ещё 5 клубов, которые уже продали игроков на 100 млн евро
Как ни странно, португальцы тут не на первом месте. Ещё вы узнаете, в каком рейтинге «Халл Сити» первый.