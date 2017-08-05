Агент: «Гремио» ведёт согласование по сумме трансфера Луана в «Спартак»

Жаир Пейшото, агент 24-летнего нападающего «Гремио» Луана, сообщил в интервью ТАСС, что достигнута устная договорённость о переходе его клиента в «Спартак».
«Спартак» и Луан достигли устной договорённости. Предварительный срок контракта игрока с клубом — четыре года. Сейчас представители «Гремио» ведут согласование по сумме трансфера. Думаю, на следующей неделе игрок присоединится к действующему чемпиону страны, если не возникнет сложностей», — сказал агент.
При этом ранее журналист Radio Grenal FM Матеус Д'Авила сообщил в своём аккаунте в «Твиттере», что связался с Пейшото и агент якобы заявил, что не знает об интересе «Спартака», а единственное официальное предложение, по его словам, сделала «Сампдория».
В то же время издание «Спорт день за днём» связалось с другим агентом из агентства, представляющего интересы Луана. Ролим Кармо заявил следующее: «Луан действительно станет игроком «Спартака», однако конкретики по трансферу раскрывать не буду. Сумма сделки и срок контракта? Это конфиденциальная информация».
Официальной информации о возможном переходе Луана в «Спартак» на данный момент нет.
Луан в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 14 матчах, забил 5 голов и сделал 6 голевых пасов.