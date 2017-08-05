Гунько: «Спартак-2» доминировал в матче с «Енисеем», нас подвела реализация

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение от «Енисея» (1:2) в матче 6-го тура ФНЛ.
«Игра получилась интересной. „Спартак-2“ доминировал на поле и владел преимуществом в обоих таймах. К сожалению, нас сегодня подвела реализация, очень простые ошибки в обороне привели к двум пропущенным мячам.
Наша команда существует, чтобы как готовить молодых футболистов для первой команды, так и давать практику тем, кто имеет мало игрового времени.
Решение судей комментировать не буду. Очень забавный эпизод произошел с фэйр-плей: мы отдали мяч сопернику, а получается, что пропустили именно в этой атаке", — передаёт слова Гунько корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
«Спартак-2» — «Енисей» — 1:2. Команда Аленичева победила в Москве