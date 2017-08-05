«Бавария» по пенальти выиграла у «Боруссии» Д в матче за Суперкубок Германии

«Бавария» по пенальти выиграла у дортмундской «Боруссии» в матче за Суперкубок Германии. Встреча проходила в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 2:2.
На 12-й минуте Кристиан Пулишич отобрал мяч у Хави Мартинеса, выскочил один на один с Свеном Ульрайхом и аккуратно пробил в дальний нижний угол. В середине первого тайма Роберт Левандовски сыграл на опережение в штрафной «Боруссии» и в касание замкнул передачу с правого края.
На 72-й минуте Пьер-Эмерик Обамейянг на скоростном рывке ворвался в чужую штрафную, откликнувшись на прострельную передачу, а Ульрайх поспешно вышел из ворот, позволив форварду «Боруссии» спокойно себя перебросить. В концовке мяч от головы одного из игроков «Баварии» угодил в перекладину, после чего Джошуа Киммих пробил в ближний угол, мяч был записан на вратаря «шмелей» Романа Бюрки.
В серии пенальти точнее оказались игроки «Баварии» — 5:4.
«Бавария» стала обладателем Суперкубка Германии в рекордный шестой раз. На счету «Боруссии» пять побед.