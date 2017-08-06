Тихонов: «Крылья» стараются играть в футбол, но не хватает удачи и мастерства

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу над «Волгарём» (1:0) в матче 6-го тура ФНЛ.
«Мы создавали хорошие моменты, у нас были хорошие подходы к чужим воротам. Но результат довлеет над командой. Отсюда нервозность.
Когда тренера приглашают в команду, то говорят о задачах. В «Енисее» мне поставили задачу, которой раньше никогда не было. В итоге мы создали команду, которая дошла до третьего места и сыграла в стыковых матчах. Мы строим команду, и нам нужен результат.
Моменты есть. Мы стараемся играть в футбол, но нам не хватает удачи и исполнительского мастерства. Всё сразу не бывает. Но мы стараемся", — цитирует Тихонова сайт «Крыльев».
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