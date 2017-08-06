Верратти: я решил остаться в «ПСЖ» ещё до прихода Неймара

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти сообщил, что принял решение остаться в парижском клубе еще до перехода нападающего Неймара из «Барселоны». В первой половине лета СМИ активно обсуждали возможный уход Верратти в «Барселону».
«Барселона»? Было какие-то контакты, но до соглашения было далеко. Ни с какими другими клубами мы не контактировали.
Я решил остаться в «ПСЖ», и доволен этим. Приход Неймара изменил мою позицию по своему будущему? Нет, я принял решение раньше. Я никогда не знал, что Неймар перейдет в «ПСЖ», — сказал Верратти в интервью Sky Sport Italia.
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