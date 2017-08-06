Хацкевич: в киевском «Динамо» после вылета из ЛЧ хорошо поговорили, по-мужски

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от предстоящей выездной встречи четвёртого тура УПЛ с полтавской «Ворсклой» (6 августа).
«В пятницу был просмотр игры с „Янг Бойз“, разобрали моменты, которые нас не устраивали. Хорошо поговорили, по-мужски. И сразу переключились на подготовку к „Ворскле“. 5 августа смотрели их последние домашнюю и выездную игры, такое впечатление, что достаточно организованная команда, в составе есть опытные, хорошо функционально готовые футболисты. Ведут борьбу на всех участках поля, неуступчивые.
Игра и результат всегда идут вместе, сделаем всё возможное, чтобы матч в Полтаве оставил у наших болельщиков только позитивные эмоции», — цитирует Хацкевича официальный сайт «Динамо» К.
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