«Арсенал» — «Челси»: Мората остался в запасе, Озил и Алексис не попали в заявку

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Челси» на матч за Суперкубок Англии. Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В заявку «канониров» не попал испытывающий проблемы со здоровьем Месут Озил, также Арсен Венгер решил не использовать поздно прибывшего в расположение команды Алексиса Санчеса. У синих в запасе остался Альваро Мората, приобретённый этим летом у «Реала» за сумму около € 65 млн.
«Арсенал»: Чех, Холдинг, Мертезакер, Монреаль, Бельерин, Эль-Ненни, Джака, Окслейд-Чемберлен, Ауйоби, Уэлбек, Ляказетт.
Запасные: Оспина, Колашинац, Мэйтленд-Найлс, Уиллок, Нелсон, Уолкотт, Жиру.
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл, Мозес, Фабрегас, Канте, Алонсо, Виллиан, Батшуайи, Педро.
Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Кристенсен, Скотт, Бога, Мусонда, Мората.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — в 16:00 мск.