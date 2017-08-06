Дзагоев: хорошо, что матч с «Локомотивом» случился в начале сезона — злее будем

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, всё ли получается у команды в настоящий момент, высказался об игре в условиях насыщенного календаря, а также поделился мнением о «Рубине», с которым «армейцам» предстоит сыграть на своём поле 6 августа в рамках 4-го тура РФПЛ.
«Не на все сто процентов. Нам есть, в чём улучшать свой футбол, проигрыш «Локомотиву» это отчётливо показал. Не могу сказать, что мы недооценили соперника, но что-то у нас не получалось. Даже хорошо, что такой матч случился в начале сезона — злее будем. Не знаю ни одной команды в мире, которая бы не проигрывала, поэтому полностью уверен, что в самое ближайшее время у нас всё наладится.
Мы справимся. Конечно, при таком плотном календаре не всегда возможно демонстрировать одинаково качественную игру, но результат всё равно важнее. К примеру, в гостях против АЕК мы долго не могли показать
всё, на что способны, и радоваться помимо счёта на табло было особо нечему. Но команда выполнила свою задачу и победила. Плюс в играх с греками и СКА мы не пропустили, дай бог, чтобы так продолжалось и дальше.
Игра со «СКА-Хабаровск» далась ЦСКА сравнительно легко? Не могу с этим согласиться — хотя бы из-за погоды. Что в Афинах было жарко и душно, что в минувшие выходные в Москве. Команды находились в равных условиях, но играть в футбол, показывать хорошие скорости при такой температуре тяжеловато. Да и СКА показал себя неплохо, ребята старались, выкладывались как могли. Думаю, нам сильно помог быстрый гол, а когда в концовке тайма Бибрас реализовал пенальти, преимущество стало комфортным. Во втором тайме мы могли забивать ещё, но моменты не использовали. Надеюсь, приберегли их на другие матчи.
Думаю, одно из главных приобретений «Рубина» — это Курбан Бердыев, который зарекомендовал себя во всех клубах, где работал. Нам однозначно будет тяжело, уверен в этом на сто процентов, но мы настроены только на победу», — рассказал Дзагоев в интервью, опубликованном в официальной программке к матчу ЦСКА — «Рубин».