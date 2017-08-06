Дзагоев: cкажу честно, пока я недоволен собой

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью клубной пресс-службе рассказал, как он набирает форму после восстановления от травмы.
«Скажу честно, пока я недоволен собой. Кондиции ещё не оптимальные, я очень долго думаю при принятии мяча. Но быстрота мышления приходит с играми, другого пути здесь нет. На сборах я в основном не бегал, а занимался по своей программе, которая по объёму была ничуть не меньше. Поэтому в стартовых матчах, в частности, в гостевом с АЕК иногда задыхался, хотя в целом чувствовал себя хорошо. С «Анжи» провёл около 65 минут, с «Локомотивом» — под 70, с АЕК уже 75, со СКА — чуть меньше, хотя мог и продолжать. Процесс идёт, думаю, скоро буду готов играть без замен. В этом смысле чем больше матчей, тем лучше.
Не стану кривить душой, полностью выкинуть прошлый сезон из памяти пока не могу, потому что не играл в общей сложности почти полгода. Но настрой на будущее — самый оптимистичный. Я и раньше выполнял индивидуальную работу после тренировок, но сейчас мы наконец-то разобрались во всех медицинских проблемах, и теперь я делаю именно те упражнения, которые мне рекомендованы. Каждый день мне нужно держать себя в форме, и я чётко следую указаниям клубных врачей и сербского физиотерапевта Андреа Милутиновича, с которым занимался в последнее время. Надеюсь, все проблемы остались далеко позади», — поведал Дзагоев, который также высказал мнение об игре на новом стадионе «армейцев».
«Когда мы играли первые матчи, эмоции зашкаливали, команда, можно сказать, только вступала в права хозяина, хотя делала это очень уверенно, через победы. Теперь мы чётко понимаем, что это наш родной стадион, проигрывать на котором нельзя никому. Это футбол, и случиться может всякое, но в присутствии армейских болельщиков ты просто не можешь выдавать плохую игру. Не сомневаюсь, что „ВЭБ Арена“ уже набирает оборот и в будущем несомненно станет одним из важнейших факторов наших дальнейших побед», — заявил Дзагоев.