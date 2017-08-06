Бабаев: интерес к Фернандесу от других клубов был, но Марио не хочет перемен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал продление контракта с защитником Марио Фернандесом до 2022 года и высказался по поводу интереса к 26-летнему футболисту со стороны других клубов.
«Мы достаточно быстро договорились. Футболист связывает своё будущее с нашим клубом и с Россией, его здесь всё устраивает. Это взаимно, мы очень рады, что Марио с нами.
Интерес к нему со стороны других клубов? Он был, но игрок не горит желанием от нас уходить.
Об этом можно будет задуматься только в случае предложения от европейского топ-клуба, но в данный момент тема неактуальна — Марио не хочет никаких перемен», — сказал Бабаев в интервью, размещённом в официальной программке к матчу ЦСКА — «Рубин».
Марио Фернандес: ЦСКА — мой дом, хочу оставаться здесь как можно дольше