Арбитр Левников переведён в ФНЛ на несколько матчей

Арбитр Кирилл Левников в связи с неудачным судейством в матче 3-го тура РФПЛ ЦСКА — «СКА-Хабаровск» (2:0) на несколько игр переведён в ФНЛ, рассказал заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
«Кирилл Левников получил отрицательную оценку. Существует ротация, согласно которой в случае, если арбитр получает оценку ниже 7,6 балла, а у Левникова — 7,4, он на несколько игр переводится в категорию ниже. Левников отсудит две-три игры в ФНЛ на хорошем уровне, после чего вернётся.
Это делается в воспитательных целях, тут нет никакого подвоха, это рабочий момент», — приводит слова Егорова ТАСС.
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