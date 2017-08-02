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Будогосский — о пенальти на Дзагоеве: Левников ошибся, он мог не видеть ситуации

2 августа 2017, среда. 18:33 Футбол

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский в эфире программы «Свисток» разобрал эпизод в матче 3-го тура РФПЛ ЦСКА — «СКА-Хабаровск» (2:0), когда судья Кирилл Левников назначил пенальти в ворота гостей после падения Алана Дзагоева. Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (ККК РФС) признала это решение ошибочным.

«Момент сложный, потому что у судьи была достаточно проблемная позиция, он был перекрыт игроками. Скорее всего, Кирилл мог не видеть той ситуации, которая происходила на поле. Только из-за ворот мы можем увидеть тот ракурс, который даёт нам основания оценить решение арбитра.

Меня смущает, что мяч идёт влево от игрока ЦСКА, при этом он сам вдруг идёт в правую сторону, и возникает контакт между лежащим на поле футболистом «СКА-Хабаровск» и нападающим. Честно говоря, я не вижу здесь какого-либо нарушения со стороны защитника, поскольку до этого нога у него находилась вверху, движение не было направлено на то, чтобы сбить нападающего, и логично было для игрока ЦСКА идти за мячом, а не на контакт.

Думаю, Кирилл допустил здесь ошибку, но ведь содержание момента было видно только из-за ворот. В таких случаях мы просим инспекторов не считать это грубой ошибкой. Кирилл физически не мог оказаться за воротами, а дополнительных помощников у него не было", — сказал Будогосский.

Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».

Бутенко — о пенальти на Дзагоеве: для футбола это новая формация симуляции
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА СКА-Хабаровск Алан Дзагоев Андрей Будогосский Кирилл Левников Футбольное судейство
Новости. Футбол
2 августа 2017, среда
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