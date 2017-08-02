Будогосский — о пенальти на Дзагоеве: Левников ошибся, он мог не видеть ситуации

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский в эфире программы «Свисток» разобрал эпизод в матче 3-го тура РФПЛ ЦСКА — «СКА-Хабаровск» (2:0), когда судья Кирилл Левников назначил пенальти в ворота гостей после падения Алана Дзагоева. Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (ККК РФС) признала это решение ошибочным.
«Момент сложный, потому что у судьи была достаточно проблемная позиция, он был перекрыт игроками. Скорее всего, Кирилл мог не видеть той ситуации, которая происходила на поле. Только из-за ворот мы можем увидеть тот ракурс, который даёт нам основания оценить решение арбитра.
Меня смущает, что мяч идёт влево от игрока ЦСКА, при этом он сам вдруг идёт в правую сторону, и возникает контакт между лежащим на поле футболистом «СКА-Хабаровск» и нападающим. Честно говоря, я не вижу здесь какого-либо нарушения со стороны защитника, поскольку до этого нога у него находилась вверху, движение не было направлено на то, чтобы сбить нападающего, и логично было для игрока ЦСКА идти за мячом, а не на контакт.
Думаю, Кирилл допустил здесь ошибку, но ведь содержание момента было видно только из-за ворот. В таких случаях мы просим инспекторов не считать это грубой ошибкой. Кирилл физически не мог оказаться за воротами, а дополнительных помощников у него не было", — сказал Будогосский.
Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».