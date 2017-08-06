Паредес: если «Зенит» продолжит так играть со «Спартаком», у нас всё получится

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес в перерыве домашнего матча 4-го тура РФПЛ со «Спартаком» поделился впечатлениями от первой половины встречи.
«Это дерби. Главный матч страны. Такие эмоции, как в первом тайме, и должны быть. У нас всё получается. Надеемся, что продолжим в том же духе. Второй тайм будет сложным. Если продолжим играть так, как играем, то всё получится», — сказал Паредес в эфире телеканала «Матч».
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак». После первого тайма питерская команда ведёт со счётом 2:0.