Соперник «Краснодара» в ЛЕ одержал третью подряд победу в чемпионате Сербии

В матче 3-го утра чемпионата Сербии «Црвена Звезда» на своём поле обыграла клуб «Чукарички». Встреча проходила на стадионе «Райко Мити» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей дуль оформил Александар Пешич, а ещё один гол забил Филип Стойкович. Таким образом, «Црвена Звезда» одержала третью подряд победу в чемпионате.
«Црвена Звезда» по итогам жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Европы стала соперником «Краснодара». Российский клуб сегодня сыграл на своём поле вничью с «Уралом» (1:1) в матче 4-го утра РФПЛ, забив гол в компенсированное время. Первый матч «Црвена Звезда» и «Краснодар» проведут 17 августа, а ответный запланирован на 24 августа.