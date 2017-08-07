После матча в Санкт-Петербурге Панов был избит фанатами «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов после матча 4-го тура российской Премьер-Лиги между питерской командой и «Спартаком» был избит фанатами команды из Санкт-Петербурга.
Вероятно, агрессию фанатов вызвало обещание экс-форварда сборной России прогуляться по городу в шарфе «Спартака», которое было выполнено.
Панов является болельщиком московского клуба и владельцем абонемента на домашние матчи «Спартака» в этом сезоне. В Санкт-Петербурге столичная команда потерпела поражение со счётом 1:5.
«Я приехал в Петербург, и люди относятся вполне адекватно. Здесь у меня нет ощущения, что мне нужно чего-то бояться», — говорил экс-футболист перед матчем.
Экс-форвард «Зенита» Панов прогулялся по Санкт-Петербургу в шарфе «Спартака»