Лэмпард: «Челси» нужен центральный полузащитник и игрок на фланг

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард раскритиковал работу лондонского клуба и наставника Антонио Конте на трансферном рынке.
«Думаю, Конте обеспокоен тем, что из команды уйдёт Коста, что был продан Матич. Конечно, были и покупки, но я думаю, Конте хочет большего, ведь теперь „Челси“ предстоит играть в Лиге чемпионов.
Было странно видеть, что Матич переходит в «МЮ». Он был важной частью игры «Челси» в прошлом сезоне вместе с Канте. Уверен, Конте может обратиться к руководству и сказать, что ему нужно больше игроков. Им нужен центральный полузащитник и игрок на фланг. Думаю, что «Челси» будет в чемпионской гонке, но пока рано говорить, что они снова выиграют титул", — приводит слова Лэмпарда Daily Mail.
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