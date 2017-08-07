Бартомеу: мы не были согласны с решением Неймара уйти из «Барселоны»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что не хотел продавать нападающего Неймара, который за € 222 млн перешёл в «ПСЖ». Функционер отметил, что бразильский футболист сам захотел уйти.
«Неймар захотел уйти, хотя мы не были согласны с его решением. Но ни один игрок не может быть выше «Барселоны». Теми € 222 млн, которые мы получили от продажи Неймара, распорядимся мудро, строго и безмятежно», — цитирует Бартомеу пресс-служба «Барселоны».
Трансфер Неймара стал самым дорогим в истории футбола. 25-летний бразилец подписал с «ПСЖ» пятилетний контракт.
Почему Неймар надоел
Пять важных причин.