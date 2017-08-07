«ПСЖ» заинтересован в покупке нападающего «Монако» Мбаппе

Тренерский штаб «ПСЖ» намерен укрепить атакующую линию ещё одним нападающим. Недавно парижане приобрели у «Барселоны» Неймара за € 222 млн, а теперь вновь нацелились на форварда «Монако» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает AS со ссылкой на французские СМИ.
По данным источника, «Монако» может отпустить 18-летнего футболиста, если получит € 180 млн. Руководство «ПСЖ» готово удовлетворить требование монегасков. Камнем преткновения может стать правило финансового фэйр-плей. Чтобы избежать санкций со стороны УЕФА, «ПСЖ» придётся продать несколько игроков, среди которых могут оказаться Анхель Ди Мария и Юлиан Дракслер.
Ранее Килиан Мбаппе склонялся к переходу в «Реал», но мадридцы хотели выкупить права на футболиста и отправить его обратно в «Монако» в годичную аренду. «ПСЖ» готов сразу предоставить французу место в основном составе.