В. Быстров стал игроком «Тосно»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров, последним клубом которого был «Краснодар», стал игроком «Тосно». Об этом сообщает пресс-служба клуба. 33-летний футболист проведёт в «Тосно» сезон-2017/18. В новой команде Владимир Быстров будет выступать под номером 34.
Свою игровую карьеру уроженец Ленинградской области начал в санкт-петербургском «Зените», после чего выступал за московский «Спартак», махачкалинский «Анжи». Последним клубом Быстрова был «Краснодар».
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