Защитник «Амкара» Зайцев: результаты никого не устраивают, но никакой паники нет

Защитник «Амкара» Николай Зайцев рассказал, в чём заключаются неудачи пермского клуба на старте сезона. В первых четырёх турах РФПЛ уральский клуб потерпел четыре поражения.
«Конечно, не лучшее настроение – ни результаты, ни игра никого не устраивают. Но никакой паники нет, наоборот, у всех только одно желание – прервать эту полосу неудач и одержать первую победу. Дальше будет проще. У нас команда бойцов и команда единомышленников. Наша сила – в единстве и сплочённости, и сейчас, когда трудно, эти качества должны нам помочь. А если говорить о футболе, то каждому из нас есть что улучшить. Например, на вчерашнем теоретическом занятии было высказано много претензий к игрокам обороны. Мы действительно допустили такие ошибки, которые делать нельзя. Очень надеюсь, что это не повторится.
Сложно сохранить уверенность в своих силах после серии неудач, но это необходимо! И я очень надеюсь на то, что болельщики «Амкара» не отвернутся от нас в трудную минуту. Позитивная и доброжелательная атмосфера на стадионе – лучшее средство для того, чтобы мы смогли показать всё, на что способны. Я прекрасно понимаю болельщиков, которые ждали от команды другого старта в чемпионате, и не собираюсь никого упрекать за те слова, которые иногда приходится читать в Интернете и слышать с трибун. Но могу сказать, что в данной ситуации негатив – не лучший союзник. Во время трансляции матча «Зенит» — «Спартак» я обратил внимание на то, как при счёте 0:4 Массимо Каррера поддерживал своих футболистов. И как продолжали болеть в гостевом секторе. Нам тоже надо быть вместе, и тогда всё наладится», — цитирует Зайцева пресс-служба «Амкара».