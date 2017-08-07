Бышовец: как можно делать прогнозы, если «Спартак» сам себе привозит пять мячей

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился впечатлениями после матча 4-го тура РФПЛ между командами «Зенит» и «Спартак» (5:1).
«После матча «Зенит» — «Спартак» я сделал для себя один вывод, что не надо давать никаких прогнозов. Я перед игрой говорил о том, что спартаковцы будут иметь хорошие шансы, если они достигнут гармонии в атакующих и оборонительных действиях. Надёжность в обороне – это их слабое звено, и они должны были учитывать это в поединке с «Зенитом». И что получилось в итоге? Они привезли себе пять мячей! Как после этого можно делать прогнозы? Я ведь предупреждал «Спартак». Мне говорят, что во главе итальянец Каррера, и он знает, как надёжно играть в обороне. Ну вот, пожалуйста — сыграли», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.