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Бышовец: как можно делать прогнозы, если «Спартак» сам себе привозит пять мячей

7 августа 2017, понедельник. 16:59 Футбол

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился впечатлениями после матча 4-го тура РФПЛ между командами «Зенит» и «Спартак» (5:1).

«После матча «Зенит» — «Спартак» я сделал для себя один вывод, что не надо давать никаких прогнозов. Я перед игрой говорил о том, что спартаковцы будут иметь хорошие шансы, если они достигнут гармонии в атакующих и оборонительных действиях. Надёжность в обороне – это их слабое звено, и они должны были учитывать это в поединке с «Зенитом». И что получилось в итоге? Они привезли себе пять мячей! Как после этого можно делать прогнозы? Я ведь предупреждал «Спартак». Мне говорят, что во главе итальянец Каррера, и он знает, как надёжно играть в обороне. Ну вот, пожалуйста — сыграли», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.

Безукоризненный Кокорин! Форвард «Зенита» – MVP 4-го тура РФПЛ
Сразу четыре победителя «Спартака» вошли в число номинантов на звание MVP 4-го тура РФПЛ. Один из них и первенствовал в конкурсе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Спартак Анатолий Бышовец
Новости. Футбол
7 августа 2017, понедельник
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