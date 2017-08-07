Талалаев: перейди Кокорин в ЦСКА — давно стал бы лучшим бомбардиром

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак» (5:1) и выделил форварда питерцев Александра Кокорина.
"«Зенит» реализовал все удары в створ, и это повод ещё раз сказать об индивидуальном мастерстве. В моём представлении Кокорин был и остаётся одним из лучших наших нападающих — в этом легко удостовериться, подняв мои прежние интервью. Для меня очевидно было, что как только появится правильно использующий его тренер, Александр должен выстрелить. Что сейчас и происходит. Перейди Кокорин несколько лет назад в ЦСКА – давно стал бы лучшим бомбардиром.
Обратите внимание, в каждом из эпизодов Джикии приходилось прилагать всё больше и больше усилий, чтобы обезвредить Кокорина. Четвёртый по счёту подкат обернулся для защитника предупреждением. Мячи сегодня доставляются Кокорину практически из любой точки, а с приходом Мамманы он и из левого полуфланга будет их получать. Кришито ему всегда пасовал и пасует. А если ещё и центральный защитник подключится – вообще раздолье для нападающего будет", — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.