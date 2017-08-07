Болельщики «Анжи» назвали Фибеля лучшим игроком команды в июле

Лучшим игроком «Анжи» в июле по версии болельщиков команды стал защитник Тома Фибель. Опрос был проведён на клубных страницах махачкалинцев в социальной сети «ВКонтакте», сообщается на сайте команды.
Фибель набрал 242 голоса (21,8%). В июле футболист из Гваделупы полностью отыграл все три матча «Анжи» в российской Премьер-Лиге.
На втором месте по итогам голосования болельщиков «Анжи» расположился голкипер Алексей Солосин, набравший 164 голоса (14,8%). Тройку замкнул нападающий Павел Яковлев – 154 (13,9 %).
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