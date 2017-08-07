Переход Луана в «Спартак» из «Гремио» может быть завершён 9 августа

Нападающий «Гремио» Луан близок к переходу в «Спартак». Форвард принял предложение «Спартака» и может покинуть бразильский клуб уже в среду, 9 августа, утверждает ESPN Brazil.
Ранее агент Луана Жаир Пейшото сообщил, что достигнута устная договорённость о переходе его клиента в «Спартак», и представители «Гремио» ведут с москвичами переговоры по сумме трансфера. Также сообщалось, что возможность трансфера Луана рассматривает и «Зенит».
24-летний Луан в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 15 матчах, забил 5 голов и сделал 6 голевых пасов.