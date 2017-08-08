«Спартак» предложит за Гарая более € 20 млн

«Спартак» собирается предложить «Валенсии» более € 20 млн за защитника Эсекьеля Гарая, который ранее выступал за «Зенит», утверждает Fox Sports.
Красно-белые ведут борьбу за 30-летнего футболиста с итальянскими грандами. В частности, «Ювентус» ведёт переговоры с «летучими мышами» и может включить в сделку полузащитника Томаса Ринкона. Кроме того, ранее сообщалось, что «Интер» отправил запрос в испанский клуб с просьбой отпустить Эсекьеля в аренду.
«Валенсия» хочет заработать на продаже Гарая € 25 млн. В сезоне-2016/17 аргентинец провёл в Примере 27 матчей и забил 4 мяча.
«Интер» попробует арендовать Гарая