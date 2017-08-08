Гендиректор «Црвены Звезды»: не хотел в соперники «Краснодар» из-за их бюджета

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич в преддверии встреч с «Краснодаром» за выход в групповой этап Лиги Европы назвал причины, по которым сербский клуб не хотел получить в соперники коллектив Игоря Шалимова.
«Краснодар», может быть, является не столь привлекательным противником как например «Милан», «Брюгге» или киевское «Динамо». Конечно, никто не хотел в соперники «Милан», но лучше получить «Динамо» и «Брюгге», чем «Краснодар».
Самое худшее, что могло с нами произойти, это получить непривлекательного неизвестного противника с нелимитированным бюджетом, который может позволить себе пригласить любого игрока. Когда мы спросили, что это за бюджет, нам ответили, что у него нет предела. Бюджет для игроков составляет около 80 млн, а финансовый фэйр-плей — единственное, что мешает «Краснодару» покупать игроков за € 15-20 млн.
Безусловно, «Краснодар» — одна из самых организованных команд в России с лучшими условиями, инфраструктурой и стадионом, а также с богатым владельцем с футбольной страстью и приоритетом попасть на пьедестал российского и европейского футбола. Это трудное препятствие для «Црвены Звезды», но мы увидим, что наши игроки будут бороться и верить, что именно мы попадём в Лигу Европы», — цитирует функционера издание B92.
Первая игра соперников состоится 17 августа в Белграде.