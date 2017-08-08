Моуринью: надеюсь, допинг-офицеры дадут отпраздновать победу в Суперкубке УЕФА

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что допинг-офицеры не должны помешать празднованию победы в Суперкубке УЕФА игроками команды-триумфатора. 8 августа «МЮ» сразится за трофей с «Реалом». Ранее защитник «МЮ» Фил Джонс был дисквалифицирован на два матча за оскорбление допинг-офицера во время допинг-контроля после финального матча Лиги Европы с «Аяксом».
«Я только надеюсь, что, какая бы команда ни завоевала титул, допинг-офицеры разрешат игрокам отпраздновать успех и насладиться моментом сразу после игры», — приводит слова Моуринью Mirror.
Моуринью: если после матча с «Реалом» увижу своих бывших игроков, буду рад всем