Моуринью: если после матча с «Реалом» увижу своих бывших игроков, буду рад всем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем за Суперкубок УЕФА с «Реалом» (8 августа) отметил, что будет рад видеть всех игроков своей бывшей команды.
«С некоторыми из них у меня отличные отношения, мы находимся на связи, созваниваемся, с другими никак не общаюсь. Точно такая же ситуация с игроками „Челси“, „Интера“ и „Порту“. Если завтра в туннеле после игры я встречу своих бывших игроков, то буду рад им всем.
Когда я приехал в Мадрид, «Реал» располагал блестящей историей, но был не в состоянии дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов, игроки команды не имели опыта выступлений на этой стадии турнира. Когда я уходил, в активе «Реала» было три подряд выхода в полуфинал", — цитирует Моуринью сайт УЕФА.
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