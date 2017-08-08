Деулофеу: футболисты «Шапекоэнсе» — герои

Нападающий «Барселоны» Херард Деулофеу прокомментировал победу над «Шапекоэнсе» в матче за Кубок Жоана Гампера (5:0) и поделился ожиданиями от игры за Суперкубок Испании с «Реалом» (13 августа).
«Футболисты „Шапекоэнсе“ — герои. При воспоминании о том, что произошло с командой, наворачиваются слёзы.
Очень доволен нашим взаимопониманием на поле. Теперь нужно повторить то же самое в матче с «Реалом» в воскресенье. Месси? Играть с ним — это что-то невероятное. Надеюсь, у меня будет ещё много таких дней, как этот», — приводит слова Деулофеу Marca.
Вальверде: всё межсезонье «Барселона» готовилась именно к матчу с «Реалом»