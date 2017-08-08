Вальверде: всё межсезонье «Барселона» готовилась именно к матчу с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвёл итоги матча с «Шапекоэнсе» за Кубок Жоана Гампера (5:0) и поделился ожиданиями от игры за Суперкубок Испании с «Реалом».
«Это была наша последняя подготовительная игра перед официальным матчем за трофей. Мы подошли к ней в хорошем настроении и с желанием победить. Соперник в этом матче был особенным. В целом я доволен игрой.
Все ждут от нас результатов. В течение всего межсезонья мы готовились именно к предстоящему матчу за Суперкубок. После проведённой в США работы у нас осталось ещё несколько дней на подготовку. Но нужно помнить об уровне нашего будущего соперника», — приводит слова Вальверде Marca.
Матч за Суперкубок Испании между «Барселоной» и «Реалом» состоится 13 августа.
«Барселона» разгромила «Шапекоэнсе» в матче за Кубок Жоана Гампера