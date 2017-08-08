Пашалич за 20 минут игры с «Зенитом» сделал 100% точных передач

Московский «Спартак» по итогам выездного матча 4-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:5) в «Твиттере» опубликовал статистические данные. Так, новичок красно-белых полузащитник Марио Пашалич, который вышел на замену во втором тайме, выполнил 13 точных передач из 13, показав 100-процентный результат.
На счету защитника Сальваторе Боккетти во время игры шесть из семи успешных отборов, а полузащитник «Спартака» Денис Глушаков за матч преодолел 11 398 метров. Кроме того, на счету защитника столичного клуба Георгия Джикия 86% выигранных единоборств.
Статистику спартаковцев также можно изучить в аккаунте «Спартака» в «Твиттере». «Отрицательный опыт — тоже опыт. Эмоции немного улеглись, выводы сделаны», — отметила пресс-служба московской команды.
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