Кавазашвили: Ребров незаменим, Селихов должен искать практику в другом клубе

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением насчёт перспектив голкипера красно-белых Артёма Реброва продолжить выступать в основном составе красно-белых. В четвёртом туре РФПЛ «Спартак» уступил «Зениту» со счётом 1:5, а Ребров отметился автоголом.
«Не считаю, что Артём Ребров виноват в крупном поражении от «Зенита». Игра была проиграна в целом. «Зенит» просто «сожрал» спартаковцев. «Спартак» проиграл по всем статьям — полузащита у команды Карреры буквально ползала. У «Зенита» же, наоборот, она активно двигалась, атаковала. Вот где надо делать выводы. Зачем винить Реброва в этом поражении? Вратарь имеет право быть человеком. Нельзя ругать его за то, что он допустил ошибку в эпизоде с пятым голом. «Спартак» до этого пропустил четыре мяча с игры.
Стоит ли выпустить Александра Селихова на матч с «Арсеналом»? Уже предпринимались попытки задействовать других вратарей, того же Сергея Песьякова. Но в конечном итоге всё равно возвращались к кандидатуре Реброва. Он незаменимый игрок основного состава, ставший чемпионом России. В случае с Селиховым приведу один пример. Я много раз говорил, что вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву давно пора отдохнуть. Он уже выдохся и пропускает порой такие мячи, что диву даёшься. На матч с «Рубином» наконец-то выпустили другого вратаря.
Да, проиграли. Ну и что? Вы думаете, что второй вратарь способен выйти и сразу же показать блестящую игру? Так не бывает. Вратарей надо тренировать и наигрывать. Вот зачем Селихов перешёл в «Спартак», когда там уже есть вратарь, играющий в основном составе? В итоге Александр потерял год. Ему необходимо найти команду среднего уровня, где он будет играть регулярно. Селихову нужна практика, а в «Спартаке» он её не получит», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.