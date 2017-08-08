Новосадов: до последнего матча Ребров не давал повода усомниться в себе

Бывший вратарь ЦСКА Андрей Новосадов поделился мнением о вратарях красно-белых Артёме Реброве и Александре Селихове. В четвёртом туре РФПЛ «Спартак» уступил «Зениту» со счётом 1:5, а Ребров отметился автоголом.
«Когда-нибудь Александр Селихов должен получить свой шанс. Но при этом нужно понимать, что у Артёма Реброва до последнего матча ошибок не было, а тут такая провальная игра. Нужно смотреть на психологическое состояние. В клубе есть тренер вратарей, который должен решить этот вопрос. По тренировкам всё будет видно. Артём не давал усомниться в себе. У Реброва за последнее время это первый провал, такие моменты бывают у всех. Надо находиться в команде, чтобы всё хорошо понимать. Что касается Селихова, то ему надо ждать шанса, работать на тренировках. Шанс обязательно будет, но просто сейчас нет смысла метаться от одного вратаря к другому», — сказал Новосадов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.