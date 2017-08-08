Поддубский: у «СКА-Хабаровск» ещё будут усиления

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский после победы над «Анжи» со счётом 2:0 в домашнем матче 5-го тура РФПЛ сообщил, что у хабаровской команды ещё будут усиления состава.
«Получилось, что хотели. Ребятам огромное спасибо за терпение. Тяжело было, очень тяжело. У нас в раздевалке после первой половины у команды ноги ватные. Перелёт, не успели восстановиться. Терпели. Я им сказал: „Терпите. Моменты будут — забьём“.
Главное делать своё дело, оно всё равно даст плоды и результат. Поэтому надо было терпеть и выполнять установку. Потихоньку справляемся.
Будут ли ещё усиления? На каждой пресс-конференции этот вопрос. Будут", — сказал Поддубский.