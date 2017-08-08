М. Быстров — об интересе «Зенита»: не впадаю в эйфорию, это просто интерес

25-летний защитник «Тамбова» Марат Быстров прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».
«Не впадаю в эйфорию. Если бы было что-то конкретное, а это просто интерес. До этого писали, что есть интерес со стороны «Локомотива» и ЦСКА. Не обращаю на это внимания.
В эмоциональном плане это приятно, как было бы приятно любому другому человеку. В остальном всё остаётся, как и было: я — в «Тамбове», и у меня — двухгодичный контракт. Дальше будет видно.
Если поступит какое-то предложения, я буду разговаривать с агентом и с руководителем «Тамбова». Но предложение должно быть интересным и мне, и клубу.
Три года назад я служил в армии и даже не думал, что буду играть в профессиональном футболе. За три года всё резко поменялось. Сейчас я не загадываю", — цитирует Быстрова «Голеада».