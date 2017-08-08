Президент «Сент-Этьена»: у Эрнани есть всё для того, чтобы побеждать

Президент «Сент-Этьена» Ролан Ромейер прокомментировал переход из «Зенита» на правах аренды бразильского полузащитника Эрнани.
«Мы приветствуем этого молодого атлетичного игрока с большим потенциалом. У Эрнани есть всё для того, чтобы побеждать. Я уже рассказал ему о бразильцах, которые многого добились в „Сент-Этьене“. Я надеюсь, что он пойдёт по стопам Алоизио, Алекса, Илана и Брандао. Наш состав требовал обновления. Новые молодые и талантливые игроки дадут клубу новый импульс под руководством тренера-перфекциониста», — цитирует Ромейера сайт «Сент-Этьена».
Эрнани: хочу оправдать доверие «Сент-Этьена», это клуб с великой историей