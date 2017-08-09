На матче «Рубин» — «Локомотив» ожидается около 15 тыс. болельщиков

На матче 5-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Локомотивом» ожидается порядка 15 тыс. болельщиков. Об этом сообщили на сегодняшнем совещании перед игрой, которая состоится на «Казань Арене».
На данный момент продано 4505 билетов. Всего реализовано 7530 билетов с учётом абонементов и пригласительных, сообщает «Спорт Бизнес Online».
Матч «Рубин» — «Локомотив» состоится сегодня и начнётся в 20:00 мск. После четырёх туров казанцы занимают в таблице РФПЛ седьмое место, а столичный клуб — второе.
Билеты на матч «Рубин» — «Локомотив» вы можете приобрести на tickets.championat.com.
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