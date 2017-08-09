«Интер» объявил о переходе Далберта из «Ниццы»

Защитник Далберт Энрике Чагас Эстевао продолжит карьеру в Италии. Бразилец, права на которого принадлежали «Ницце», накануне успешно прошёл медицинское обследование и сегодня подписал контракт с «Интером».
Договор 24-летнего футболиста с «Интером» рассчитан до 30 июня 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.
В прошлом сезоне бразильский защитник принял участие в 33 матчах французской Лиги 1 (все в основном составе) и отдал 2 голевых паса. «Ницца» в чемпионате Франции заняла 3-е место.
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