Гладилин: «Спартак» победит «Арсенал» 3:1, если не сыграет так, как с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура РФПЛ между командами «Спартак» и «Арсенал» Т (9 августа).
«Сегодня спартаковцы будут максимально настроены, поскольку им больше нельзя терять очки. Однако и тульский «Арсенал» постарается не проиграть, ведь они находятся в опасной зоне турнирной таблицы. Игра будет крайне непростой для «Спартака». Победит он, если сыграет не так, как с «Зенитом», а как с «Краснодаром» в позапрошлом туре, с максимальной самоотдачей и подстраховкой.
В этом сезоне всё решает желание и мотивация. Если у топ-клуба РФПЛ это отсутствует перед матчем, то можно ждать любых неожиданностей. Сейчас все команды выравнялись. А так, мой прогноз на сегодня — 3:1 в пользу «Спартака», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.