Гамула: Дзюба в Турции? Там никто не поймёт его подколов. Не спеши, Артём

Бывший главный тренер молодёжной команды «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал информацию об интересе «Фенербахче» к нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.
«Слышал, что Дзюба может оказаться в Турции. Если футболист не выходит в основе, тут же начинают разжигать тему ухода. О чём-то ведь надо писать. Если бы журналисты не работали, то нам не так интересно было бы обсуждать футбол. Иной раз просто с выдумками сталкиваешься. Читаешь статью, звонишь человеку узнать подробности, а выясняется, что там и близко разговора не было.
Дзюба в Турции? Там ведь никто не поймёт его подколов. Так что не спеши, Артём. Не думаю, что его шутки не понравились Манчини. Всё-таки с юмором у Тёмы порядок. Подкалывает, но не оскорбляет. Может быть, у Манчини какие-то свои пожелания по Дзюбе. Как были свои требования и у Бердыева. Тренер стоит на своём, будь хоть Дзюба, хоть Жулиано, хоть Бухаров.
Я знаю, что Дзюба не планировал никуда уезжать из Питера. Сколько мы разговаривали, он всегда говорил о желании стать чемпионом с «Зенитом». Как сейчас обстоят дела, знает только сам Дзюба. Я-то вообще сейчас сижу в Ростове. Жара, 42 градуса, мозги с ума сходят», — сказал Гамула.
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