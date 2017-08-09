«Крылья» выиграли у «Шинника» со счётом 3:2 и возглавили таблицу ФНЛ

«Крылья Советов» выиграли у «Шинника» в матче 7-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Караваево на стадионе «Урожай» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
У «Крыльев Советов» дубль оформил Сергей Корниленко, один мяч забил Срджан Мияйлович. В составе «Шинника» отличились Эльдар Низамутдинов и Алмаз Фатихов.
«Крылья Советов» (16 очков) догнали «Динамо» СПб и делят с ним первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Шинник», набравший 11 баллов, идёт седьмым.