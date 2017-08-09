Пашалич и Селихов – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Арсеналом»

Стали известны стартовые составы московского «Спартака» и тульского «Арсенала» на матч 5-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня на стадионе «Открытие Арена».
С первых минут в составе красно-белых на поле выйдет новичок команды Марио Пашалич, а место в воротах займёт Александр Селихов. Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оставил в запасе сразу семерых игроков, которые вышли в стартовом составе в предыдущем матче с «Зенитом» (1:5). Кроме того, игравший с сине-бело-голубыми с первых минут Луис Адриано не примет участия в матче с «Арсеналом» из-за дисквалификации.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Тигиев, Таски, Петкович, Самедов, Ананидзе, Тимофеев, Промес, Пашалич, Зе Луиш.
Запасные: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Щербаков, Глушаков, Самсонов, Фернандо, Попов, Бакаев, Мельгарехо.
«Арсенал»: Габулов, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Берхамов, Ткачёв, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
Запасные: Левашов, Березин, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Горбатенко, Мингазов, Бурчану, Сикоев, Аджоев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Арсенал». Начало встречи — в 19:30 мск.