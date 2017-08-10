Денис Суарес отказался от перехода в «Наполи» и хочет остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес не намерен покидать каталонский клуб. В услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Наполи», руководство которого было готово заплатить около € 14 млн, сообщает Football Espana со ссылкой на итальянские СМИ.
Несмотря на то что новый главный тренер Эрнесто Вальверде не готов гарантировать Суаресу место в основном составе и не против его ухода, Денис хочет доказать, что заслуживает место в старте.
В прошлом сезоне Денис Суарес принял участие в 26 матчах испанской Примеры (12 в основном составе), забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
Бабло побеждает скуку. Почему Неймар прав, покинув «Барселону»
Неймар рискнул, хотя мог до пенсии собирать деньги, голы и трофеи под прикрытием великих одноклубников. И в этом он круче даже Месси.