Трошечкин: пропущенные голы — следствие ошибок «Тосно», а не игры ЦСКА

Полузащитник «Тосно» Александр Трошечкин, вышедший на замену в матче 5-го тура РФПЛ с ЦСКА (1:2), поделился впечатлениями от игры.
«Самая главная оценка в футболе — счёт на табло. Мы, к сожалению, проиграли. Конечно, с точки зрения результата мы могли рассчитывать на большее, потому что пропущенные голы стали скорее следствием наших ошибок, чем игры ЦСКА. Что касается меня, то главное приносить пользу команде. Играть мне в стартовом составе или выходить на замену — решает главный тренер. Физически был готов благодаря тренировкам. Никакого волнения не испытывал, для меня это был не первый выход на поле в матче Премьер-Лиги», — сказал Трошечкин в интервью корреспонденту «Чемпионата».
Ранее Александр Трошечкин провел 5 матчей в составе «Ростова», а в прошлом сезоне был признан лучшим молодым игроком года в ФНЛ.