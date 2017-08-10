175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вратарь «Амкара» Нигматуллин: в 16 лет должен был подписать контракт с «Порту»

10 августа 2017, четверг. 14:15 Футбол

Голкипер «Амкара» Артур Нигматуллин, ранее также выступавший за ЦСКА, рассказал, что в юности у него была возможность переехать в чемпионат Португалии.

«Правда, что мог перейти в „Порту“. Я уже должен был подписать контракт, но неправильно приоритеты расставил в своей жизни в то время, тогда мне было 16 лет. Я признаю ошибку. В принципе это был бы для меня очень хороший толчок вперёд. Но вернулся в ЦСКА, тоже получил опыт хороший. Но думаю, что всё-таки в „Порту“ я бы, наверное, мог очень прилично прогрессировать. Европа есть Европа.

Слышать гимн Лиги чемпионов вживую, хоть и со скамейки запасных, — это такая вещь, когда ты понимаешь, ради чего вообще играешь в футбол. И когда звучит этот гимн, хочется чувствовать его каждый год. Реально непередаваемые ощущения. Даже если сидишь на скамейке запасных, атмосфера всё равно передаётся тебе", — цитирует Нигматуллина пресс-служба пермского клуба.

А. Нигматуллин: главная причина перехода в «Амкар» — это тренерский штаб
Источник: Официальный сайт ФК "Амкар" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Амкар ФК Порту Артур Нигматуллин
Новости. Футбол
10 августа 2017, четверг
15:20 Клопп: нет цены, за которую мы готовы продать Коутиньо
15:16 Пашалич: первая игра за «Спартак» на нашем стадионе прошла очень хорошо
14:57 Лепёхин: Гарай сейчас нужнее «Спартаку», чем «Зениту»
14:46 Экс-защитник «Анжи» и «Кубани» Шандау перешёл в хихонский «Спортинг»
14:44 Агент Зозули: нужно садиться за стол и договариваться, а не давить на игрока
14:31 Баэур: мотивация «Рубина» в матче с «Локомотивом» была запредельной
14:16 «Атлантас» объявил о переходе Панюкова в «Зенит»
14:15 Вратарь «Амкара» Нигматуллин: в 16 лет должен был подписать контракт с «Порту»
14:00 Самый дешёвый билет на матч ЦСКА — «Спартак» стоит 2,5 тыс. рублей
13:56 Ларин: срок восстановления Тимофеева прогнозируется в шесть месяцев
13:52 Тарасов – Кудряшову: жду тебя в любом ресторане Москвы, разберёмся как мужики
13:43 А. Егоров: Лапочкин ошибся, а Муравьёву из Монако легко комментировать матчи
13:30 Трошечкин: пропущенные голы — следствие ошибок «Тосно», а не игры ЦСКА
13:19 Гарай не тренируется в общей группе «Валенсии»
13:17 Арбитр Аткин – первый человек в британском футболе, признавшийся, что он гей
12:58 Муравьёв: пенальти в ворота «Динамо» не выдерживает никакой критики
12:54 Искьердо, которым интересовался «Спартак», может перейти в «Брайтон»
12:35 Тихонов: матч «Шинник» — «Крылья Советов» стал украшением тура
12:34 Силкин: в матче с «Ростовом» Шунин смотрелся неплохо, много выручал
12:24 Орлов: «Тосно» с ЦСКА смотрелся прилично, «армейцам» победа далась непросто
12:15 Денис Суарес отказался от перехода в «Наполи» и хочет остаться в «Барселоне»
12:01 Кецбая: «Оренбург» подарил два гола «Ротору», нужно работать и исправлять ошибки
12:00 Экс-защитник «Барселоны» Маркес отрицает связь с наркомафией
11:40 Тимофеев – Глушакову: спасибо, Глуш, скоро вернусь, ждите
11:39 Скопинцев и А. Козлов признаны лучшими игроками ФНЛ в июле
11:34 Полузащитник «Амкара» Огуде приступил к индивидуальным тренировкам
11:25 Хавьер Эрнандес не решил, будет ли праздновать гол в ворота «Манчестер Юнайтед»
11:09 Обляков: от команды Бердыева мало что осталось, но с «Ростовом» легко не будет
11:02 «Вильярреал» договорился с «Фенербахче» о продаже Сольдадо
10:46 Слушание по «делу Канунникова» перенесено на 6 сентября
10:38 Сборная России осталась на 62-м месте в рейтинге ФИФА
10:27 Виллиан: хочу выиграть с «Челси» Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира
10:25 Президент «ПСЖ» помог аргентинской семье покинуть Катар
10:16 С 7 по 10 августа проходит турнир по любительскому футболу «Кубок Форварда»
10:09 Бикфалви: «Урал» мог показать больше в игре с «Зенитом», но результат хороший
10:00 Собака на поле, салют и милые болельщицы. Фото с матча «Ростов» – «Динамо»
10:00 Фурсенко назвал переход на систему «осень-весна» единственно правильным решением
09:52 Ароян: мне очень близок тот футбол, который Тарханов прививает в «Урале»
09:43 Агент Переса: «Арсенал» хочет заработать на Лукасе как можно больше
09:39 Гиггз: в один прекрасный день Бэйл будет играть на «Олд Траффорд»
09:31 Кириллов: Дзагоев — один из самых сильных футболистов России в центральной зоне
09:25 «Торино» возьмёт у «Ювентуса» Ринкона в аренду за € 2 млн
09:17 Глушаков – Тимофееву: выздоравливай и в строй, ждём тебя
09:15 Фурсенко: говорить о воровстве — это наша ментальность, и размер арены неважен
09:12 «Анжи-Юниор» расторг контракт с главным тренером Герасимцом
Все новости RSS
Партнерский контент