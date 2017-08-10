Вратарь «Амкара» Нигматуллин: в 16 лет должен был подписать контракт с «Порту»

Голкипер «Амкара» Артур Нигматуллин, ранее также выступавший за ЦСКА, рассказал, что в юности у него была возможность переехать в чемпионат Португалии.
«Правда, что мог перейти в „Порту“. Я уже должен был подписать контракт, но неправильно приоритеты расставил в своей жизни в то время, тогда мне было 16 лет. Я признаю ошибку. В принципе это был бы для меня очень хороший толчок вперёд. Но вернулся в ЦСКА, тоже получил опыт хороший. Но думаю, что всё-таки в „Порту“ я бы, наверное, мог очень прилично прогрессировать. Европа есть Европа.
Слышать гимн Лиги чемпионов вживую, хоть и со скамейки запасных, — это такая вещь, когда ты понимаешь, ради чего вообще играешь в футбол. И когда звучит этот гимн, хочется чувствовать его каждый год. Реально непередаваемые ощущения. Даже если сидишь на скамейке запасных, атмосфера всё равно передаётся тебе", — цитирует Нигматуллина пресс-служба пермского клуба.