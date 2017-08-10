Источник: «Спартак» уладил детали трансфера Луана и подпишет контракт с игроком

Нападающий «Гремио» Луан продолжит карьеру в «Спартаке», утверждает Tuttomercatoweb.
По информации источника, в борьбе за форварда красно-белые опередили «Сампдорию» и «Интер». Все детали трансфера игрока в московский клуб согласованы, и в скором времени о сделке должно быть объявлено официально.
Ранее бразильские СМИ сообщали, что «Гремио» просит за Луана € 25 млн. Бразильскому клубу принадлежат 70% прав на игрока, а ещё 30% принадлежат инвесторам и агентам. Форвард планировал сделать объявление о своём будущем 10 августа.
Трансфер Луана в «Спартак» оказался под угрозой срыва