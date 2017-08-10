«Барселона» улучшила предложение по Дембеле и готова отдать за него до € 130 млн

«Барселона» отправила в адрес дортмундской «Боруссии» второе официальное предложение по поводу трансфера нападающего Усмана Дембеле, утверждает Sport.es.
Сегодня немецкий клуб официально объявил, что отказался продавать Дембеле в «Барселону». По данным источника, сине-гранатовые изначально пытались приобрести игрока за € 70 млн. Каталонцы моментально улучшили предложение и сейчас готовы отдать за форварда € 90 млн и ещё € 40 млн в виде бонусов.
Дембеле согласовал условия личного контракта с «Барсой» и не вышел на тренировку «Боруссии», надеясь таким образом ускорить переговоры между клубами. Усман перешёл в «Боруссию» в 2016 году из «Ренна». В составе дортмундской команды он принял участие в 50 матчах, в которых забил 10 голов и сделал 22 голевые передачи.