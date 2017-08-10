175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

УЕФА назвал семь кандидатов на приз автору лучшего гола по итогам сезона-2016/17

10 августа 2017, четверг. 20:31 Футбол

УЕФА определил семь кандидатов на приз автору лучшего гола по итогам сезона-2016/17. Лучшие забитые мячи отобрали футбольный комитет и технические наблюдатели УЕФА, а также репортёры официального сайта организации. Выбрать лучший гол прошлого сезона предложено пользователям официального сайт УЕФА. Голосование продлится до 29 августа, и в тот же день будет объявлен победитель.

Среди кандидатов голы полузащитников «Реала» Карлоса Касемиро и Марко Асенсио, нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича, форварда «Аустрии» Кевина Фризенбихлера, нападающего «Фенербахче» Мусса Сова, футболистки сборной Италии Даниэлы Сабатино, а также форварда второй команды «Барселоны» Хорди Мбула, который этим летом перешёл в «Монако».

Посмотреть голы и проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.

Тосун — автор лучшего гола Лиги чемпионов сезона-2016/17 по версии болельщиков
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Аустрия ФК Барселона ФК Монако ФК Реал Мадрид ФК Фенербахче Ювентус Карлос Касемиро Марио Манджукич Марко Асенсио Мусса Сов УЕФА
Новости. Футбол
10 августа 2017, четверг
21:15 Панюков: Манчини — хороший мужик!
21:13 Занозин: Мамаев сказал что-то неприятное Родолфо, в перерыве была потасовка
21:09 Молло: моя мотивация — это футбол. Когда я играю, я счастлив
21:01 Панюков: «Зенит» и «Атлантас» долго договаривались по сумме моего трансфера
20:57 Защитник «Краснодара» Налдо прошёл медосмотр перед переходом в «Эспаньол»
20:43 В «Индепендьенте» дали понять, что трансфер Ригони в «Зенит» может сорваться
20:40 Румменигге покинет пост председателя Ассоциации европейских клубов
20:37 В «Локомотиве» не знают об интересе «Шанхай Шэньхуа» к Фарфану
20:31 УЕФА назвал семь кандидатов на приз автору лучшего гола по итогам сезона-2016/17
20:09 Тренер «Арарата»: Павлюченко в отличной форме, всегда хочет играть и забивать
20:02 Шалимов: «Краснодару» надо добиться положительного результата в игре с «Ахматом»
19:58 Кононов: рад видеть старых знакомых, эмоции перед игрой с «Краснодаром» боевые
19:53 Новичок «Урала» Ароян: в иранском «Падиде» президент также сидит на скамейке
19:52 Тите: Жулиано нужно регулярно играть за свой клуб, чтобы быть в сборной Бразилии
19:50 «Барселона» улучшила предложение по Дембеле и готова отдать за него до € 130 млн
19:40 В «Монако» опровергли информацию о соглашении с «ПСЖ» по поводу Мбаппе
19:31 13 августа состоится матч «Москва-870: кубок Льва Яшина» СССР — «Динамо»
19:26 Эрнани: не верю, что Манчини не любит бразильских игроков
19:25 Фарфан может перейти в «Шанхай Шеньхуа» и заработать $ 8 млн за год
19:21 Источник: «Спартак» уладил детали трансфера Луана и подпишет контракт с игроком
19:14 Д. Давыдов: «Зенит» не люблю даже больше, чем ЦСКА
19:00 Гарай сказал тренеру «Валенсии», что хочет покинуть клуб
18:58 СМИ: Мбаппе подпишет контракт с «ПСЖ» на 5 лет и будет представлен 14 августа
18:53 «Ахмат» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
18:50 Арбитр Вилков: уважительно отношусь к клубу «Ахмат»
18:40 Оланаре: уверен, что ЦСКА сможет одержать победу в дерби со «Спартаком»
18:34 Вилков: если бы Глушакову доверили судить игру РФПЛ, он бы справился
18:27 «Боруссия»: Усман Дембеле отстранён от тренировок и пропустит кубковый матч
18:26 «Сассуоло» отказался продавать «Зениту» Политано за € 12 млн плюс бонусы
18:21 Тите: не могу себе позволить давать советы Луану о переходе в другой клуб
18:15 Д. Давыдов после победы «Спартака-2» над «Зенитом-2»: приезжайте за добавкой!
18:15 Геркус: спасибо всем, включая тех, кто меня критикует, брюзжит и просто ругается
18:13 «Кристал Пэлас» арендовал у «Манчестер Юнайтед» Фосу-Менсу
18:01 Гунько: у Сакалы есть шанс попасть в первую команду «Спартака»
17:59 «Марсель» объявил о переходе защитника «Астон Виллы» Амави
17:56 Гунько: о матче «Спартака» в Петербурге перед игрой с «Зенитом-2» не вспоминали
17:56 Минздрав: проверка обстоятельств смерти болельщика «Рубина» не выявила нарушений
17:54 А. Давыдов: мы разговаривали с Манчини, у меня есть с ним контакт
17:52 Трое болельщиков «Локомотива» были задержаны в день матча с «Рубином»
17:43 «Спорт Ресифи» отклонил предложение «Спартака» по Эвертону Фелипе
17:32 «Боруссия» объявила, что отклонила предложение «Барселоны» по Дембеле
17:28 Луан и Жулиано вызваны в сборную Бразилии
17:22 Веллитон покинул «Кайсериспор» и хочет вернуться в Россию
17:18 А. Березуцкий повторил рекорд ЧР по количеству побед подряд в гостевых матчах
16:56 «Спартак-2» обыграл «Зенит-2», прервав четырёхматчевую безвыигрышную серию
Все новости RSS
Партнерский контент