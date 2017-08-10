УЕФА назвал семь кандидатов на приз автору лучшего гола по итогам сезона-2016/17

УЕФА определил семь кандидатов на приз автору лучшего гола по итогам сезона-2016/17. Лучшие забитые мячи отобрали футбольный комитет и технические наблюдатели УЕФА, а также репортёры официального сайта организации. Выбрать лучший гол прошлого сезона предложено пользователям официального сайт УЕФА. Голосование продлится до 29 августа, и в тот же день будет объявлен победитель.
Среди кандидатов голы полузащитников «Реала» Карлоса Касемиро и Марко Асенсио, нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича, форварда «Аустрии» Кевина Фризенбихлера, нападающего «Фенербахче» Мусса Сова, футболистки сборной Италии Даниэлы Сабатино, а также форварда второй команды «Барселоны» Хорди Мбула, который этим летом перешёл в «Монако».
Посмотреть голы и проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.